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سعر الدولار اليوم السبت 14-7-2018 في البنوك والسوق السوداء

السبت 14/يوليه/2018 - 08:25 ص
سعر الدولار اليوم السبت 14-7-2018 في البنوك والسوق السوداء
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استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه، خلال التعاملات الصباحة اليوم السبت 14-7-2018، مسجلاً 17.82 جنيها للشراء، 17.95 جنيها للبيع في البنك المركزي المصري، وسجل سعر الدولار في بنك القاهرة 17.84 جنيه للشراء و17.94 جنيه للبيع.

وبلغ سعر العملة الأمريكية 17.84 جنيه للشراء و17.94 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي، وعند مستوى 17.85 جنيها للشراء، 17.95 جنيها للبيع في بنكي HSBC و SAIB.

وحافظ سعر الدولار على مستوياته في بنكي مصر والأهلي عند 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع.

وبقى سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنوك الإسكندرية والعربي الأفريقي وقناة السويس عند 17.84 جنيه للشراء و17.94 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنكي كريدي أجريكول والبركة عند 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية مستقرا في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 17.86 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع.

وفى السوق الموازى استقر متوسط السعر عند 17.95 جنيه.
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