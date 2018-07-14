فيلم الإثارة "ويدوز" للمخرج مكوين يفتتح مهرجان لندن السينمائي

والفيلم من بطولة الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار فيولا ديفيز وميشيل رودريجيز بطلة سلسلة أفلام (فاست آند فيوريس) والممثلة إليزابيث ديبيكي.





ويصف موقع المهرجان على الإنترنت الفيلم الذي تدور أحداثه في مدينة شيكاجو الأمريكية بأنه ”فيلم إثارة مركب عن مجموعة من النساء لا يربطهن سوى ديون خلفتها الأنشطة الإجرامية لأزواجهن الراحلين“.





والفيلم مقتبس عن مسلسل تلفزيوني في ثمانينيات القرن الماضي من تأليف كاتبة الروايات البوليسية البريطانية ليندا دي بلانت.







