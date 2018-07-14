بلجيكا تتحدى إنجلترا في لقاء اقتناص "البرونزية"

يلتقي منتخب بلجيكا مع نظيره الإنجليزي في تمام الساعة الرابعة عصرا، على ملعب سانت بطرسبرج، في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بمونديال روسيا 2018.





وسقط المنتخب البلجيكي على يد فرنسا في نصف النهائي الأول يوم الثلاثاء الماضي بهدف نظيف سجله صامويل أومتيتي، بينما خسرت إنجلترا أمس الأربعاء أمام كرواتيا بهدفين لواحد بعد انتهاء المباراة في شوطيها الأصليين بالتعادل (1-1).





ولم يسبق للمنتخبين أن حصدا المركز الثالث في المونديال.









فبالنسبة لـ(الأسود الثلاثة)، أبطال العالم مرة وحيدة في 1966 ، خاضوا مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بالمونديال في مناسبة واحدة وكانت في نسخة 1990 بإيطاليا، بعدما ودعوا البطولة من نصف النهائي أمام ألمانيا، بطلة تلك النسخة، بركلات الترجيح (4-3) بعد انتهاء المباراة في شوطيها الأصليين والإضافيين بالتعادل (1-1).





وفي مباراة تحديد المراكز الشرفية، خسرت إنجلترا أمام صاحبة الأرض إيطاليا بهدفين لواحد.





نفس الأمر حدث مع (الشياطين الحمر) الذي سقطوا في نصف نهائي مونديال 1986 بالمكسيك على يد الأرجنتين، بطلة تلك النسخة، بثنائية نظيفة، قبل أن يتكرر الأمر في مباراة المركز الثالث أمام فرنسا بنتيجة (4-2)، بعد انتهاء المباراة في شوطيها الأصليين بالتعادل (2-2).





ولهذا فيبدو أن المنتخبين سيدخلا مباراة السبت المقبل بهدف كسر هذه اللعنة، لاسيما منتخب بلجيكا الذي يطمح لتحقيق أفضل إنجاز له في البطولة، في حالة فوزه باللقاء.





وسبق أن التقى الفريقان في المونديال الروسي في دور المجموعات، في مباراة تحصيل حاصل بالجولة الثالثة للمجموعة السابعة بعد ضمانهما التأهل سويا لثمن النهائي.





وخاض الطرفان المباراة بمجموعة من البدلاء ولكن هذا لم يمنع بلجيكا من الفوز بهدف نظيف سجله عدنان يانوزاي، حصدت به العلامة الكاملة وتصدرت المجموعة.



