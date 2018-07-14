"الاتصالات"توضح معايير جودة الخدمة المقدمة للمشتركين

قال عادل أبوحيمد، المتحدث باسم هيئة الاتصالات وجودة المعلومات، إن المقصود بتنظيم الاتصالات هو تحسين الخدمة المقدمة للمواطن لقياس جودة الاتصالات الهاتفية الثابتة والمتنقلة وخدمات الإنترنت المقدمة للمستخدمين، وهناك زمن تفعيل الخدمة والتشغيل.

وأضاف أبوحميد في مداخلة مع قناة "الإخبارية"، أن الأهداف الرئيسية للنظام تتضمن أن يوفر مقدم الخدمة حدًّا أدنى للمشترك من الجودة يتمثل في زمن إصلاح الأعطال وتفعيل الخدمة وزمن الاستجابة.