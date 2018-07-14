أعلن عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وأمين اللجنة المركزية للشؤون الخارجية ، يانغ جيه تشي اليوم السبت ، أن الصين تتمسك بضرورة نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية وعلى استعداد لبذل الجهد والتعاون بنشاط مع جميع الأطراف المعنية من أجل تحقيق السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية.





وقال يانغ جيه تشي ، متحدثا في حفل افتتاح منتدى السلام العالمي السابع الذي يعقد سنويا في بكين "أن في معرض الحديث عن القضية النووية لكوريا الشمالية، يمكن ملاحظة أن الوضع في شبه الجزيرة الكورية تحسن مؤخرا بشكل ملحوظ ، فضلا عن كونها تتحرك في الاتجاه الصحيح للتسوية السياسية".





ووفقا له ، يجب على جميع الأطراف أن تقدر بشكل كامل آخر التطورات الإيجابية للوضع بشبه الجزيرة الكورية، الذي تم التوصل إليه بصعوبة كبيرة مع " مراعاة الطابع المعقد والفريد لطبيعة مشكلة شبه الجزيرة الكورية" ، مشددا على أنه" يجب على جميع الأطراف التحرك في اتجاه واحد، والالتزام بهذا المسار ".





وأكد يانغ جيه تشى أن الصين ملتزمة بنزع السلاح النووي والسلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية ، وأن بكين تؤيد أيضا حل المشكلة القائمة من خلال الحوار والمفاوضات". وأضاف: أن جمهورية الصين الشعبية ستواصل العمل مع الأطراف الأخرى لتحقيق نزع السلاح النووي ، وإنشاء آلية سلمية وإقامة سلام دائم في شبه الجزيرة الكورية".





وكان ترامب قد عقد مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون قمة تاريخية في سنغافورة، في أول لقاء يجمع بين رئيسي البلدين، بعد عقود من التوتر الشديد بينهما، على خلفية عدد من الملفات أبرزها طموحات بيونغ يانغ النووية.





وقال ترامب عقب الاجتماع إنه وقع وثيقة "مفصلة" مع كوريا الشمالية، مؤكدا أن عملية نزع السلاح النووي لشبه الجزيرة الكورية ستبدأ "بسرعة كبيرة".





بينما وصف كيم جونغ أون، الوثيقة الختامية بأنها "بداية جديدة" في العلاقات بين البلدين، متعهدا "بتغييرات كبيرة" في المستقبل.



