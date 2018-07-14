حادث قطار الجيزة وتنسيق المرحلة الأولى للجامعات يتصدران اهتمامات الصحف

أبرزت صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم السبت، قضايا الشأن المحلي والإقليمي، خاصة حادث قطار القاهرة/قنا ونتيجة المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات بشكل تجريبي بعد غد (الإثنين).





الأهرام:

وقالت صحيفة (الأهرام)، إنه من المنتظر أن تتسلم اليوم رسميا وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، نتيجة الثانوية العامة من وزارة التربية والتعليم، ثم يبدأ بعد ذلك مكتب التنسيق فى الانتهاء من المجمع التكرارى للناجحين فى الثانوية العامة الذى يوضح اعداد الطلاب المشتركين فى كل نصف درجة فى كل شعبة على حده.





وأضافت أنه يعقب ذلك انعقاد اللجنة العليا للتنسيق برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي وبحضور الدكتور يوسف راشد القائم بأعمال الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات والسيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف العام على التنسيق، لاعتماد موعد بدء المرحلة الأولى للتنسيق التى ستنطلق يوم الاثنين أو الثلاثاء المقبل بأقصى تقدير وينتظر أن تستوعب المرحلة أكثر من 110 آلاف طالب وطالبة.





وأشارت إلى أنه وفقا لتحليل شرائح مجاميع طلاب الثانوية يتوقع أن تستوعب المرحلة 24 ألفا من العلمى علوم يتنافسون على 21 الف مكان فى كليات المجموعة الطبية تتوزع كالآتي : (8500 طب بشرى + 1800 طب أسنان + 8800 صيدلة + 1500 علاج طبيعى + 400 علوم طبية حيوية) ، وتتوزع هذه الأماكن في 56 كلية منها (19 للطب + 13 للأسنان + 18 للصيدلة + 4 للعلاج الطبيعى + 2 للعلوم الطبية الحيوية).





وفي موضوع آخر، أكدت الصحيفة أن لحظات من الرعب والخوف عاشها ركاب قطار الصعيد بعدما شاهدوا الموت بأعينهم فى أثناء انقلاب 4 عربات من القطار الإسبانى رقم «986» القادم من القاهرة باتجاه محافظة قنا فى محطة "المرازيق" بمدينة البدرشين جنوب الجيزة، فتحول انتباه الركاب من الانشغال بأمورهم الحياتية إلى مشهد ترقب ما سيؤول إليه مصيرهم وهم يرون الوجه الأسود لحوادث القطارات يطل عليهم مرة أخرى بلحظاته العصيبة التى مرت عليهم كالدهر.





وأشارت إلى أن الحادث أسفر عن إصابة 58 شخصا، ونسج أهالى منطقة المرازيق ملحمة بطولية وهم يهرعون إلى موقع القطار المنقلب لمحاولة انقاذ الركاب، كما توجهت قوات الحماية المدنية بالجيزة لموقع الحادث وتم الدفع بفرق الانقاذ، وسيارات الاسعاف ونقل المصابين إلى مستشفيات البدرشين والحوامدية والهرم، ونجحت قوات الحماية المدنية فى إخلاء القطار من جميع الركاب، ورفع اثار الحادث واعادة حركة القطارات الى طبيعتها مرة أخرى.





وقالت الصحيفة إن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعلن موعد وخطوات حجز 2048 وحدة سكنية بمساحات من 110-180 م، بالعاصمة الإدارية الجديدة. موضحاً أن تسجيل البيانات ستتم من الموقع الإلكترونى (www.hdb-reservation.com)، بدءا من الأربعاء المقبل وحتى نهاية يوليو الحالي، وسيبدأ الحجز يوم 8 أغسطس وحتى 18 أغسطس.





الجمهورية:

من جانبها ، قالت صحيفة (الجمهورية)، إن حادث القطار 986 القاهرة / قنا وقع عندما خرج القطار المكيف من مخزن حوش محطة المرازيق لاستكمال مسيرته وقبل دخوله علي الخط الرئيسي انقلبت 3 عربات.





واضافت أن وزير النقل الدكتور هشام عرفات والمهندس سيد سالم رئيس هيئة السكة الحديد وقيادات الوزارة والهيئة سارعوا بالتوجه لموقع الحادث بمنطقة المرازيق بمحافظة الجيزة وتفقد برج الاشارات الخاص بالتحويلات من خلال السيمافورات.. كما توجهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة لمستشفي الهرم للأطمئنان علي مصابي الحادث وتوجيه الرعاية الكاملة لهم.





واشارت الصحيفة إلى أن الدكتور أحمد يحيي مساعد وزير الصحة وقوع 34 اصابة بين الركاب حيث وصل 17 منهم لمستشفي الهرم و9 للحوامدية و8 للبدرشين كما تم تواجد 25 سيارة اسعاف بموقع الحادث.





وأشارت إلى أن المهندس سيد سالم رئيس هيئة السكة الحديد أمر بنقل أدوات الرفع والأوناش وفرق الصيانة فور وقوع الحادث لرفع اثاره واستعدال العربات المقلوبة مع التأكيد علي اتباع اجراءات السلامة موجها اعتذاره عن تأخر القطارات.





وقالت الصحيفة إن مصادر بوزارة التعليم العالي أكدت أنه من المتوقع أن تنطلق المرحلة الأولي لتنسيق القبول بالجامعات بشكل تجريبي مساء الإثنين ورسمياً "الثلاثاء" المقبل لمدة 5 أيام.. وأن مكتب التنسيق الرئيسي وفروعه أنهى الاستعدادات النهائية لأعمال التنسيق وأوشكت الوزارة علي الانتهاء من المجموع التكراري والذي يحدد الإعداد للطلاب المقبولين في المرحلة الأولي.





وأضافت أنه وفقاً لشرائح المجاميع التي أعلنتها وزارة التربية والتعليمن فإن 95% إلي أقل من 100% حصل عليها 13% من الطلاب بزيادة قدرها 2.5% ، ومن 90% إلى أقل من 95% حصل عليها 17.62%، فهناك ارتفاع ملحوظ في الحد الأدنى لكليات القمة ما بين درجتين إلى 3 درجات زيادة على العام الماضي في القطاع الطبي ومن 3 إلي 5 درجات في الهندسة.





وأكدت الصحيفة أن اللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي زار المصابين جراء الانفجار الذي حدث نتيجة ارتفاع درجات الحرارة في أحد مخازن البتروكيماويات التابع لشركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية.. ووجه بتشكيل لجنة عالية المستوى للوقوف على أسباب الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم تكراره.





وأشارت إلى أن الحادث نتج عنه إصابة 12 من العاملين بالشركة وتم نقلهم إلي المستشفيات حيث تم تقديم الخدمة العلاجية لـ 6 أفراد وخرجوا وجار تقديم العلاج للآخرين.





أخبار اليوم:

من جانبها ، قالت صحيفة (أخبار اليوم)، إنه على مدار عقود وسنوات عديدة تحدث المسئولون تكرارا ومرارا عن مشروعات جديدة للتأمين الصحي، لكنها كانت مجرد حبر علي الورق.





واضافت الصحيفة أن المصريين كانوا على موعد مع بشرى سارة حملت لهم العديد من الاجراءات التي تضمن لهم حياة كريمة وتحسين احوالهم الصحية وتكفل العلاج للقادرين وغير القادرين، هذه البشرى أطلقها الرئيس السيسي في السادس من يوليو حينما اعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي عن الاجراءات الشاملة التي سيتم من خلالها تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل والتي ترتكز على عدة محاور تتضمن منظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد والقضاء على قوائم الانتظار والقضاء علي فيروس "سي"‬ والمشروع القومي للمستشفيات النموذجية وإطلاق البرنامج التحفيزي للمتميزين في مجال الصحة وخفض النمو السكاني وتحسين بيئة العمل للأطقم الطبية وتحسين الصورة الذهنية وتوفير الاحتياطي الاستراتيجي من الأمصال والألبان الصناعية.





وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن المشروع يتضمن خطوات واجراءات تمهيدية على فترات وجداول زمنية محدة‎، بالاضافة إلي الانتهاء من تجهيز وميكنة محافظة بورسعيد من حيث الانشاءات والتجهيزات وإعداد القوي البشرية وحصر وتسجيل المنتفعين خلال عام.





وقالت الصحيفة إن مكتب تنسيق القبول بالجامعات يبدأ أعماله بعد غد /الاثنين/، وتشير التوقعات إلى ارتفاع الحد الأدني للقبول بالجامعات هذا العام في ضوء حصول ٥٥ ألفا و٩٨٥ ألف طالب علي مجاميع ٩٥٪ فأكثر.





وأضافت أنه وفقا لتحليل شرائح مجاميع المتفوقين سيكون الحد الأدني لكليات الطب ٤٠٣ درجات بنسبة ٩٨٫٣٪ والأسنان ٤٠١٫٥ درجة بنسبة ٩٧٫٩٪ والصيدلة ٣٩٧ درجة بنسبة ٩٦٫٨٪ والهندسة ٣٠٨٫٥ درجة بنسبة ٩٢٫٦٪.. ويعقد د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي خلال ساعات اجتماعا لحسم خريطة القبول بمراحل التنسيق والحدود الدنيا للمرحلة الأولي للقبول بالجامعات؛ فيما تعلن اليوم نتائج الثانوية العامة في جميع المدارس.





وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الصحة ومختلف الأجهزة بدأت الخطوات التنفيذية لتفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي الأسبوع الماضي.. تتضمن الإجراءات الفحص الشامل لـ ٤٥ مليون مواطن لمنع انتشار فيروس "سي"‬ بالاضافة إلى إجراء مسح شامل للأمراض المزمنة كالضغط والسكر والسمنة تحت رقابة من منظمة الصحة العالمية وصندوق "تحيا مصر" والبنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (‬اليونيسيف).





وقالت الصحيفة إنه من المتوقع الانتهاء من فحص المواطنين للتأكد من خلوهم من تلك الأمراض خلال عام على أن يتم الانتهاء من علاج الحالات المصابة خلال ٣ أعوام وتبلغ تكلفة هذه الاجراءات نحو ٥ مليارات و٦٠٠ مليون جنيه.. وتم التعاقد مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية على توريد ٢٢٫٥ مليون عبوة ألبان للأطفال بتكلفة ١٫٢ مليار جنيه.





وأشارت إلى أن وزارة الصحة والسكان بدأت في إجراءات توفير الامصال واللقاحات لمدة ثلاثة أشهر على الأقل بخلاف الاستهلاك السنوي الروتيني، ولأول مرة يتم إضافة "‬طعم السولك" الخاص بمرض شلل الأطفال ليتم اعطاؤه للأطفال عند عمر ٤ شهور وكذلك توفير لقاح الحصبة والحصبة الألمانية بعدد ١٦ مليون جرعة.





الشأن الدولي:

وفي الشأن الدولي، قالت صحيفة (أخبار اليوم)، إنه مع إحراز قوات الحكومة الشرعية المدعومة من التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن تقدما يوما تلو الآخر في تحرير العديد من المناطق من قبضة ميليشيات الحوثي إلا أن تلك الجماعة المسلحة لا تزال تشكل خطرا وتهديدا للأمن القومي العربي خاصة فيما يتعلق بمضيق باب المندب، وكذا استمرارها في إطلاق صواريخ باليستية تجاه السعودية.





وأضافت أن عملية تحرير مدينة الحديدة والتي سيطرت عليها جماعة الحوثي منذ عام 2014 تأتي لتضع خطوة جديدة نحو الحل السياسي للأزمة اليمنية وإجبار الحوثيين علي المثول لقرار مجلس الأمن والذي صدر في عام 2015 ويهدف إلي إنهاء الأزمة ويقضي بالتوقف عن اللجوء للعنف، وسحب الحوثيين لقواتهم من جميع المناطق التي سيطروا عليها، بما في ذلك العاصمة صنعاء وإلزامهم بالامتناع عن أية استفزازات أو تهديدات للدول المجاورة والتخلي عن جميع الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية بما في ذلك منظومات القذائف وتسليمها كافة، والتوقف عن جميع الأعمال التي تندرج ضمن نطاق سلطة الحكومة الشرعية.





وأكدت الصحيفة أن المشهد في سوريا بدأ في التغيّر بشكل كبير مع النجاحات المتتالية للجيش السوري في الجنوب، وخاصة في درعا وريف حماه وريف دمشق والغوطتين والذي اربك المعارضة التي كانت تعولّ علي جماعاتها المسلحة في هذه المناطق..ويأتي هذا التقدم قبيل ايام من قمة هلسنكي بين ترامب وبوتين ووسط احاديث تتردد في أروقة السياسة الامريكية حول احتمال حدوث اتفاق بين الزعيمين لاخراج القوات الايرانية من سوريا.





من جانبها ، قالت صحيفة (الجمهورية)، إن عشرات الالاف من سكان قطاع غزة شاركوا أمس في مسيرات واسعة في فعاليات الجمعة الـ 16 لمسيرة العودة الكبرى وكسر الحصار، والتي صادفت مرور 100 يوم علي بدء المسيرات على طول السياج الفاصل شرق القطاع وأدى المئات من الفلسطينيين صلاة الجمعة.. فوق أراضي قرية الخان الأحمر شرق القدس المحتلة.. والمهددة بالهدم وترحيل سكانها قسرا.. لتنفيذ مشاريع استيطانية.





وأشارت إلى أن إمام وخطيب الجمعة الشيخ ناصر القرن دعا إلى تلبية نداء الاستغاثة الذي أطلقه المواطنون في الخان الأحمر، ونصرتهم بكل الطرق والوسائل المتاحة.. والاعتصام في المكان لاسقاط مخطط التهجير.





وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وصل إلي محافظة البصرة قادما من بروكسل في محاولة لاحتواء الاحتجاجات المندلعة منذ خمسة أيام ضد الفقر والبطالة والفساد.





وأكدت أن الحكومة العراقية أعلنت تخصيص 10 آلاف فرصة عمل لسكان البصرة فيما شكل مجلس الوزراء العراقي وفداً حكومياً برئاسة وزير النفط بهدف البحث عن حلول عاجلة للمشكلات التي تعانيها البصرة حيث أصدر أمرا بتعيين 250 من أهالي قضاء المدينة شمالي محافظة البصرة.





ومن جانبها قالت صحيفة (الأهرام)، إن عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق وصف لقاء القاهرة بين وفد حماس والمخابرات العامة المصرية والذي انتهى في وقت متأخر من ليلة أمس الأول، بالأكثر أهمية وشمولا.



