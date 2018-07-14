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قتيلان بانفجار عبوة ناسفة بريف دمشق

السبت 14/يوليه/2018 - 08:10 ص
قتيلان بانفجار عبوة ناسفة بريف دمشق
انفجار عبوة ناسفة
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وكالات
 

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 4 آخرون جراء انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة في أحد الطرق الزراعية في قرية دير ماكر بريف دمشق.

 

وأفادت وكالة "سانا" نقلا عن مصادر محلية بأن "انفجار العبوة الناسفة وقع أثناء عودة عدد من المدنيين من العمل في الأراضي الزراعية على أحد الطرق الزراعية في محيط قرية دير ماكر"، موضحة أن القتيلين والجرحى هم عمال من أهالي قرية الكوم بريف القنيطرة.

 

ويأتي هذا الحادث نتيجة لتعمد المسلحين زرع الألغام والعبوات الناسفة في الطرق والأراضي الزراعية قبل خروجهم منها.

 

المزيد عن: قتيلان سوريا ريف دمشق انفجار عبوة ناسفة انفجار
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