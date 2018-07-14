كريم فهمي: لعب للزمالك 9 سنوات ولكني أهلاوي.. والمنتخب افتقد القائد في روسيا

أكد الفنان كريم فهمى إنه لعب لنادي الزمالك 9 سنوات وللأهلي سنتين من فترة البراعم حتى مرحلة الناشئين.





وقال "فهمي" في تصريحات تليفزيونية: " إنه يعشق ويشجع النادى الأهلى، وانضم لمنتخب الناشئين والذى كان يدربه وقتهاالكابتن إبراهيم يوسف نجم الزمالك الراحل".





وانتقد الفنان كريم فهمى، هيكتور كوبر، بسبب طريقه لعبه مع المنتخب المصري منذ توليه مهام الفراعنة، مرورا لأدائه فى بطولة كأس العالم بروسيا والنتائج السلبية التى حققها فى الثلاث مباريات بالمونديال.



واشار إلى أن لاعبى المنتخب القومى لهم سيكولوجية خاصة فى التعامل معهم، عكس لاعبى العالم، والمنتخب كان يحتاج لقائد فى كأس العالم بروسيا.



