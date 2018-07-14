هل اللبنانية أماني الشحرور هي حبيبة تامر حسني السرية ؟





ردت خبيرة التجميل اللبنانية أماني شحرور على الاتهامات الموجهة ضدها، بخصوص علاقتها العاطفية السرية مع المطرب تامر حسني، نافية وجود جميع المعلومات المتداولة.





وهاجمت "أماني" الموقع الذي روج لمثل هذه الأخبار، وذلك عبر صفحتها في إنستغرام، مؤكدة أن كل هذه الأخبار مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.





ردت خبيرة التجميل اللبنانية أماني شحرور على الاتهامات الموجهة ضدها، بخصوص علاقتها العاطفية السرية مع المطرب تامر حسني، نافية وجود جميع المعلومات المتداولة.





وهاجمت "أماني" الموقع الذي روج لمثل هذه الأخبار، وذلك عبر صفحتها في إنستغرام، مؤكدة أن كل هذه الأخبار مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.





وأكدت أن البوست الذي كتبته زوجة تامر حسني، المغربية بسمة بوسيل، كان تعبيرا عن إعجابها بمقولة.





وأضافت: "الموضوع كله أني من أشد المعجبين بالنجم تامر حسني، وبيننا صداقة أسرية، ورح أكون موديل أغنيته الجديدة "وأنت معايا".





واعتذرت أماني شحرور لزوجة تامر حسني التي قالت إنها ساندتها في العمل، كما شكرت نجم الجيل على تقديمها كموديل في أغنيته لكل جماهيره العظيمة، حسبما قالت.





كان أحد المواقع قد روج لخيانة تامر حسني زوجته مع أماني شحرور التي تظهر معه في الصورة، خاصة بعد أن نشرت بسمة تعليقا على صفحتها عن الخيانة، قائلة: "إذا خانك الشخص مرة فهذا ذنبه، وإذا خانك مرتين فهذا ذنبك أنت"، ما فهم منه أنها تقصد تعرضها للخيانة من زوجها، قبل أن تعود هذه الفتاة لتنفي هذه الرواية جملة وتفصيلًا.







