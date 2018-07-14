صور لـ شيري عادل بعد زواجها من الداعية معز مسعود تظهر أنها لم تتحجب

أثارت الفنانة شيري عادل، الكثير من الجدل بعد إعلان زواجها من المنتج والداعية الإسلامي معز مسعود، ما جعل الكثيرين يتساءلون عن ارتداء شيري عادل الحجاب خلال الفترة المقبلة.

وكان مسعود قرر تقديم جزء جديد من مسلسل السهام المارقة، الذي عرض في رمضان 2018، والذي شاركت زوجته شيري في بطولته.







لكن بمطالعة حسابات شيري عادل، في مواقع التواصل، أظهرت الصور الأخيرة التي تشاركها المعجبون، أنها لم تغير من نمط ملابسها.فقد نشرت بالأمس صورة برفقة عائلتها تظهر فيها بشعرها، كما كشفت عن صورة برفقة معز مسعود وفريق عمل مسلسل السهام المارقة من كواليس المسلسل بتاريخ 21 مايو الماضي، وظهرت فيها حتى من دون الحجاب الذي تظهر به ضمن أحداث المسلسل.كما نشرت صورة برفقة النجمين شيكو وهشام ماجد دون أي تغيير يطرأ على إطلالاتها المعتادة، بل ظهرت بقطعة فوقية مكشوفة نسبيا.