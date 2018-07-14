شاكيرا في لبنان وترفض أكل البقلاوة













وصلت النجمة العالمية شاكيرا، بعد أكثر من ثلاث ساعات انتظار، سببه تأخّر طائرتها الخاصة التي حطّت في تمام السابعة مساء في مطار بيروت، تمهيدًا لاحياء حفلها ضمن فعاليات "مهرجانات الأرز الدولية" كجزء من جولتها العالمية "El Dorado"، رافقتها عائلتها المؤلفة من ولديها وشقيقها ووالديها.صالون الشرف كان متأهبًا بالبقلاوة والورود وهدية تكريمية ولم ينقصه سوى دخول شاكيرا، اللحظة التي طال انتظارها على الصحافيين والمصورين والتي انتهت في دقائق تعد على أصابع اليد، أما السبب وفق ما تم التداول به فيعود إلى الزحمة التي تسبب بها الصحفيون دفعت بشاكيرا إلى العدول عن دخول صالون الشرف والتوجّه نحو الموكب الذي كان في انتظارها.