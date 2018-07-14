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مرتضى: سنتعاقد مع بديل لطارق حامد

السبت 14/يوليه/2018 - 05:58 ص
مرتضى: سنتعاقد مع بديل لطارق حامد
طارق حامد
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منى العوضي
 

 

كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه دخل في مفاوضات مع محمد حسن لاعب وادي دجلة.

 

وقال مرتضى، خلال تصريحات لبرنامج ملعب الشريف المذاع عبر فضائية إل تي سي: "محمد حسن قريب من نادي الزمالك وأرسلت عرض مالي لماجد سامي".

 

وتابع: "المفاوضات مستمرة مع محمد حسن حتى لو تمت الصفقة وعرضناه لمدة ستة أشهر فلا توجد مشكلة، نحتاج لاعب وسط قوي تحسبا لرحيل طارق حامد".

 

كما أكد رئيس نادي الزمالك أن المدافع ياسر إبراهيم سينضم للقلعة البيضاء في الموسم المقبل بعد الاتفاق مع رئيس سموحة".

المزيد عن: مرتضى منصور طارق حامد رياضة الزمالك اخبار الرياضة
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