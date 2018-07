محمد رحيم لـ الكينج منير: "إنت نسخة واحدة استحالة تتكرر"

محمد منير .... فنان كبير مبدع محترم مثقف صداقته متعه وقعدته حلوه والعمل معه اضافه وفي كل غنوه تجربه جديده وميلاد جديد يا كينج انا بجد بحبك اوي ربنا يخليك لينا لأنك أنت بجد في اخلاقك وفنك وثقافتك نسخه واحده استحاله تتكرر انت بجد قيمه كبيره في حياتنا 😊❤ ان شاء الله انتظرونا قريبا في مفاجآت كبيره خارج دائره الملل والزهق والنحت واستهلاك الوقت و الطاقه!

