ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

محمد رحيم لـ الكينج منير: "إنت نسخة واحدة استحالة تتكرر"

السبت 14/يوليه/2018 - 05:30 ص
محمد رحيم لـ الكينج منير: إنت نسخة واحدة استحالة تتكرر
طباعة
 

نشر الملحن محمد رحيم، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور الشهير"إنستجرام" صورة تجمعه بالفنان محمد منير، معلقًا عليها: "محمد منير، فنان كبير ومبدع محترم مثقف صداقته متعة وقعدته حلوة والعمل معه اضافة، وفِي كل غنوه تجربه جديدة وميلاد جديد". 

وأضاف: "يا كينج، أنا بحبك أوي ربنا يخليك لينا لأنك إنت بجد في أخلاقك وفنك وثقافتك نسخة واحدة استحالة تكرر، إنت بجد قيمة كبيرة في حياتنا،، إن شاء الله انتظرونا قريبًا في مفاجآت كبيره خارج دائرة الملل والزهق والنحت واستهلاك الوقت". 

يذكر أن "منير" يعود قريبًا للساحة الفنية بألبوم جديد، وذلك بعد غيابه فترة بسبب مروره بمشاكل صحية.


المزيد عن: نجوم الفن ميلاد جديد مشاهير مسلسلات مزيكا محمد منير محمد رحيم فن سينما دراما انستجرام الكينج الفجر الفني أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن 2018
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الفائز في قائمة أفلام موسم عيد الفطر؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم
بلجيكا
-
x
16:00
-
إنجلترا
مباريات ودية
بيورى - إنجلترا
-
x
16:00
-
ليفربول - إنجلترا
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/14/2018 6:10:07 AM