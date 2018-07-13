محمد رحيم لـ الكينج منير: "إنت نسخة واحدة استحالة تتكرر"





نشر الملحن محمد رحيم، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور الشهير"إنستجرام" صورة تجمعه بالفنان محمد منير، معلقًا عليها: "محمد منير، فنان كبير ومبدع محترم مثقف صداقته متعة وقعدته حلوة والعمل معه اضافة، وفِي كل غنوه تجربه جديدة وميلاد جديد".





وأضاف: "يا كينج، أنا بحبك أوي ربنا يخليك لينا لأنك إنت بجد في أخلاقك وفنك وثقافتك نسخة واحدة استحالة تكرر، إنت بجد قيمة كبيرة في حياتنا،، إن شاء الله انتظرونا قريبًا في مفاجآت كبيره خارج دائرة الملل والزهق والنحت واستهلاك الوقت".





يذكر أن "منير" يعود قريبًا للساحة الفنية بألبوم جديد، وذلك بعد غيابه فترة بسبب مروره بمشاكل صحية.



