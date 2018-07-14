مريم حسين لـ بسمة بوسيل زوجة تامر حسني: "اخلعيه وجيبي سيد سيده"





بعد أن تحدثت بسمة بوسيل، عن الخيانة عبر حسابها الخاص على "إنستجرام"، إسنتتج كثيرون أن زوجها الفنان تامر حسني خانها مع إمرأة أخرى، وحاولوا أن يقدموا لها النصائح كل حسب وجهة نظره، ومن بينهم الفنانة مريم حسين التي توجّهت إليها قائلة " الحل الخلع يا عزيزتي وجيبي سيد سيدو بعدين".





لكن بسمة بوسيل ما لبثت أن أكدت أنّ الخيانة التي أشارت إليها ليست بالضرورة خيانة زوجية، كما طلبت من بعض المتابعين على صفحتها أن يقوموا بـ "أنفولو" ، مؤكدة أنها نشرت تلك الجملة لأنها أعجبتها وليس أكثر.





كانت مريم حسين قد أطلت مع محاميها الذي يقوم بإجراءات خلعها، وطالبته بالاستعجال وجلب وثيقة الخلع لكي تتمكن من الزواج ثانية، كما طالبت النساء بأن يلجأن إلى الخلع عند تعرضهن للخيانة.







