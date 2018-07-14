رئيس الزمالك: خالد جلال سيتولى تدريب إحدى الأندية السعودية

كشف المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، سبب تغيير موقفه من تولي خالد جلال مديرا فنيا للفريق، وتعيين مدربا أجنبيا بدلا منه.

وقال مرتضى خلال تصريحاته لبرنامج ملعب الشريف المذاع عبر فضائية إل تي سي: "خالد إنسان محترم وحقق بطولة الكأس مع الزمالك، لكني تحدثت معه واستأذنته أنه في حالة وجود مدرب أجنبي أكثر خبرة منه سيتولى المنصب بدلا منه".

كما أشار رئيس الزمالك إلى أن خالد جلال وافق على حديثه وبالفعل تولى جروس منصب المدير الفني بينما جلال يقترب من تولي القيادة الفنية لإحدى الأندية السعودية.

وتابع: "سبب تغيير موقفي أني شعرت بوجود حالة من الإنفلات في الفريق لأنه كله نجوم ويحتاج مدربا أجنبيا قويا".