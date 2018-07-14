آخرهن رحمة حسن.. نجمات وضعن النقابات الفنية في مأزق "الشطب"

أشعلت الممثلة الشابة رحمة حسن، مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة، بعدما تداول النشطاء صورًا جديدة لها، ظهرت خلالها بإطلالة جريئة مرتدية "مايوه" ساخن، مما أثار غضب الجمهور الذي طالب الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين بضرورة شطبها من النقابة، وذلك قبل أن تخرج "رحمة" عن صمتها وتوضح حقيقة صورها العارية عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام".





رحمة حسن، ليست أولى النجمات اللاتي وضعن النقابات الفنية في مأزق اتخاذ قرار شطب العضوية لأسباب مختلفة، نستعرضها في السطور التالية.



