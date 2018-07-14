آخرهن رحمة حسن.. نجمات وضعن النقابات الفنية في مأزق "الشطب"
أشعلت الممثلة الشابة رحمة حسن، مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة، بعدما تداول النشطاء صورًا جديدة لها، ظهرت خلالها بإطلالة جريئة مرتدية "مايوه" ساخن، مما أثار غضب الجمهور الذي طالب الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين بضرورة شطبها من النقابة، وذلك قبل أن تخرج "رحمة" عن صمتها وتوضح حقيقة صورها العارية عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام".
رحمة حسن، ليست أولى النجمات اللاتي وضعن النقابات الفنية في مأزق اتخاذ قرار شطب العضوية لأسباب مختلفة، نستعرضها في السطور التالية.
شيرين عبد الوهاب
أكد الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، أن عقوبة الفنانة شيرين عبد الوهاب قد تصل إلى الشطب من النقابة، على خلفية تصريحاتها المسيئة عن نهر النيل ووصفه بأنه منبع "البلهارسيا"، خلال إحدى حفلاتها الغنائية بدولة الإمارات العربية، مما أدى إلى هجوم الشعب المصري عليها، وأصدرت النقابة قرار وقفها عن الغناء في مصر لحين انتهاء التحقيق معها.
بسمة
هُددت الفنانة بسمة، بشطب اسمها من نقابة الممثلين برئاسة الدكتور أشرف زكي، بعد استياء أعضاء مجلس النقابة والجمهور من مشاركتها بالتمثيل في أحداث الجزء الثالث من مسلسل "الطاغية"، بسبب الجنسية الإسرائيلية لمؤلفه وأبطاله، وأكد الفنان سامح الصريطي، خلال تصريحات صحفية، أن النقابة لا تسمح لأعضائها بالمشاركة في أعمال إسرائيلية.
روبي
نشبت أزمة كبيرة بين الفنانة روبي والمنتج أحمد السبكي، مما دفع الأخير لتقديم شكوى ضدها للدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، مؤكدًا أنها قررت الانسحاب من تصوير المسلسل بشكل مفاجئ وبدون أسباب، وأكد "زكي" أن روبي مهددة بالشطب من النقابة والإيقاف عن التمثيل في حال عدم توصلها لحل مناسب للأزمة مع منتج مسلسلها.
غادة إبراهيم
أكد الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين، أن الفنانة غادة إبراهيم معرضة لشطب عضويتها من نقابة المهن التمثيلية، بسبب اتهامها بتسهيل الدعارة وإدارة 4 شقق مشبوهة بمنطقة المعادي، وذلك بعد إلقاء مباحث الآداب القبض على فتيات في أوضاع مخلة داخل شقق تمتلكها الفنانة، وأمرت المحكمة بحبسها لمدة 3 سنوات وتغريمها 300 جنيه، لكنها حصلت على البراءة في الاستئناف وخرجت من السجن.