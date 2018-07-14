الثالث ثانوية عامة مكفوفين: "إحنا مظلومين ومناهجنا صعبة" (صور)

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وناشد العشري، وزير التعليم بفتح جميع الكليات أمام الطلاب المكفوفين، متمنيًا تأدية والدته فريضة الحج، تقديرا لها على معاناتها، كما تمنى الالتحاق بكلية الألسن لتعلم اللغات المختلفة.



وكشف العشري عن عدد كبير من المخالفات التي تتم داخل مدرسته، أهمها تأخر الكتب الدراسية واضطرار الطلاب لطباعة المناهج بجامعة المنصورة بطريقة برايل، قائلا: "فوجئنا بأننا نتعامل بالمنهج القديم وليس الحديث ولم يراعى ذلك في الامتحانات".



وأشار "العشري" إلى أنه أصيب منذ ولادته بضمور في العصب البصري واجرى 4 جراحات باءت جميعها بالفشل، ولكن لم تمنعه إعاقته من أن ينمي موهبته العاشق لها المتمثلة في الرسم بالإحساس بعيدا عن النظر وخاصة بعد أن رفضته المدارس لإعاقته، وأعانه على تنمية موهبته الفنان إبراهيم متولي وطارق مأمون والدكتور محمود الببلاوي والدكتور عبدالباسط عزب عن طريق الفنان أحمد ناجى الذي يعمل مرشدًا بالمتحف المصري وهو كفيف أيضا، ووصفه العشرى بأنه المنقذ والمؤمن بموهبته.



وأضاف "العشرى": "الفنان ناجي ساعدنى على المشاركة في العديد من المعارض وكان أول معرض للفنانة يسرا تحت شعار أطفال قد الحياة، وحصد المركز الثاني من 160 مشترك في المعرض، وحصل على منحة من الدولة تفرغ 4 سنوات من خلال معرض بدار الأوبرا".



وأوضح العشري، أنه شارك في 5 معارض منهم المؤتمر العربي لذوى الإعاقة بمشاركة أحمد ناجى وفنان من تونس ومن بين أعماله لوحات لكأس العالم وحرب 6 أكتوبر، مؤكدًا أن الفنان هشام طه مثله الأعلى.



قال محمد جمعة عباس محمد العشري، طالب بمدرسة النور للمكفوفين بالمنصورة، والحاصل على المركز الثالث على محافظة الدقهلية في الثانوية العامة، إن "المكفوفين مظلومون ومناهجنا صعبة"