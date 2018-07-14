مصرع شاب من الدقهلية غرقا بشواطئ الكويت



وسادت حالة من الحزن بين أهالى القرية وأسرة المتوفى وأصدقاءه عقب سماع الخبر الذى نزل على آذانهم كالصاعقة.



وأكد أصدقاء المتوفى مصطفى ح ا 25 سنة ومقيم ديسط التابعة لمركز طلخا فى محافظة الدقهلية مصرعه أثناء ممارسته الباحة بشاطئ البلاجات فى الكويت، مشيرين إلى سعيهم فى إنهاء إجراءات التصريح بالدفن وشحن الجثمان لمصر لدفن المتوفى بمقابر العائلة بمسقط رأسه.



شهد شاطئ البلاجات بدولة الكويت، مصرع شاب من قرية ديسط التابعة لمركز طلخا فى محافظة الدقهلية غرقا أثناء السباحة.