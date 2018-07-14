"شباب الصحفيين": لا صحة لإلقاء 3 سيدات جثث أطفال في منطقة الهرم

طالبت جبهة شباب الصحفيين، الزملاء في الصحف اليومية بضرورة تحري الدقة في نشر الأخبار حتى لا تحدث بلبلة وتشتيت للرأي العام، وخاصة في نشر أخبار الحوادث.





وقال هيثم طوالة، رئيس الجبهة في تصريحات صحفية، إن مصدر أمني رفيع المستوى أكد للجبهة عدم صحة ما نشرته أحد الصحف اليوم السبت، حول إلقاء 3 سيدات جثث الأطفال في منطقة الهرم.



