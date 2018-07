زينة تنعي وفاة خالتها.. وتطالب جمهورها بالدعاء لها

الله يرحمك يا خالتي ...ارجوا الدعاء لها وقراءة الفاتحة ...ويارب يصبر اولادها ... اللهم شفع فيها حبيبك ومصطفاك سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم هي وأبويا وأمواتنا وامواتكم جميعا ، البقاء لله اللهم ارحمها تحت الارض ويوم العرض يا ارحم الراحمين” اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُا ، وارْحمْهُا ، وعافِهِا ، واعْفُ عنْهُا ، وَأَكرِمْ نزُلَهُا ، وَوسِّعْ مُدْخَلَهُا واغْسِلْهُا بِالماءِ والثَّلْجِ والْبرَدِ ، ونَقِّها منَ الخَـطَايَا، كما نَقَّيْتَ الثَّوب الأبْيَضَ منَ الدَّنَس ، وَأَبْدِلْهُا دارا خيراً مِنْ دَارِها ، وَأَهْلاً خَيّراً منْ أهْلِهِا، وزَوْجاً خَيْراً منْ زَوْجِهِا ، وأدْخِلْها الجنَّةَ ، وَأَعِذْهامنْ عَذَابِ القَبْرِ ، وَمِنْ عَذَابِ النَّار “. وصلي اللهم علي سيدنا محمد ﷺ الفاتحة للمرحومة تهاني فتحي سيف ابو سعده باْذن الله

