زينة تنعي وفاة خالتها.. وتطالب جمهورها بالدعاء لها





نعت الفنانة زينة رحيل خالتها تهاني فتحي سيف، مطالبة جمهورها بالدعاء وقراءة الفاتحه على روحها.



وكتبت زينة، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور الشهير "إنستجرام" قائلة: "الله يرحمك يا خالتي، أرجو الدعاء لها وقراءة الفاتحة ويارب يصبر أولادها اللهم شفع فيها حبيبك ومصطفاك سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، هي وأبويا وأمواتنا وأمواتكم أجمعين، الفاتحة للمرحومة تهاني فتحي سيف أبو سعدة، بإذن الله".





وقام عدد من النجوم بتقديم واجب العزاء من بينهم غادة عبد الرازق، التي قالت لزينة: "البقاء لله حبيبتي إن لله وإن إليه راجعون" والمطرب أحمد فهمي الذي واساها بقوله: "البقاء لله ربنا يصبركوا".





يذكر أن في عام 2013 دخلت زينة في حالة حزن شديدة، بسبب وفاة ابنة خالتها إثر حادث سيارة أليم، وهى لم تتجاوز العشرين عامًا.



