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مرتضى منصور: تركي آل الشيخ لا يعاند الأهلي بشراء صفقات للزمالك

السبت 14/يوليه/2018 - 03:02 ص
مرتضى منصور: تركي آل الشيخ لا يعاند الأهلي بشراء صفقات للزمالك
تركي آل الشيخ
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منى العوضي
 

كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، كواليس التعاقد مع التونسي فرجاني ساسي قادما من نادي النصر السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

 

وقال رئيس الزمالك خلال تصريحاته عبر فضائية "إل تي سي": "السيد تركي آل الشيخ لا يعاند الأهلي بشراء صفقات للزمالك والدليل تمويله لصفقة حمدي النقاز في وقت علاقته الجيدة مع الأحمر".

 

وتابع: "فرجاني ساسي عقد مع الزمالك يمتد إلى ثلاث سنوات".

 

وواصل حديثه: "ألف شكر للمستشار تركي لأنه ضخ للنادي أكثر من 120 مليون، وحينما جلست معه طلبت منه التعاقد مع ساسي فسريعا تحدث مع رئيس نادي النصر وقال له إن اللاعب سيذهب للزمالك وسيقوم بتحويل 4 مليون يورو".

 

وأكمل: "ثم تحدث تركي مع وكيل اللاعب التونسي وأخبره أن ساسي سينتقل للزمالك لمدة 3 سنوات وفلوسه كلها عندي".

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