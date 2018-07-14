أمن الإسماعيلية يضبط 3 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء



كان اللواء محمد علي حسين مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارًا من العميد محمد طلعت وكيل إدارة البحث الجنائي يفيد بضبط المتهم كريم. م. ع 22 عامًا عاطل مقيم دائرة قسم ثان وبحوزته سلاح ابيض عبارة عن " مطواه "، والمتهم حسين. م. أ 26 عامًا عاطل مقيم المحطة الجديدة دائرة قسم أول وبحوزته سلاح ابيض " مطواه".



والمتهم محمد. ك. ع 21 عامًا مقيم شارع المنصورة دائرة قسم ثان وبحوزته سلاح أبيض مطواة، وتحرر محضر بالواقعة وجاري عرضهم علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.



تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث مراكز وأقسام الشرطة بالمحافظة من إلقاء القبض علي 3 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء عبارة عن مطاوي.