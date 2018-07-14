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أمن الإسماعيلية يضبط 3 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء

السبت 14/يوليه/2018 - 03:09 ص
أمن الإسماعيلية يضبط 3 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء
أرشيفية
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هشام إسماعيل
 
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث مراكز وأقسام الشرطة بالمحافظة من إلقاء القبض علي 3 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء عبارة عن مطاوي.

كان اللواء محمد علي حسين مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارًا من العميد محمد طلعت وكيل إدارة البحث الجنائي يفيد بضبط المتهم كريم. م. ع 22 عامًا عاطل مقيم دائرة قسم ثان وبحوزته سلاح ابيض عبارة عن " مطواه "، والمتهم حسين. م. أ 26 عامًا عاطل مقيم المحطة الجديدة دائرة قسم أول وبحوزته سلاح ابيض " مطواه".

والمتهم محمد. ك. ع 21 عامًا مقيم شارع المنصورة دائرة قسم ثان وبحوزته سلاح أبيض مطواة، وتحرر محضر بالواقعة وجاري عرضهم علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
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