الرئيس الأمريكي ترامب يهنئ مصر بمناسبة العيد الوطني

نظم السفير ياسر رضا السفير المصري في واشنطن والسيدة قرينته الجمعة، حفل استقبال بمقر السفارة بمناسبة العيد الوطني لجمهورية مصر العربية بحضور جاريد كوشنير كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.





كما حضر الاحتفال ستيفن مينوشن وزير الخزانة الأمريكي وعدد كبير من الوزراء السابقين وقيادات وأعضاء الكونجرس، والسفراء المعتمدين في الولايات المتحدة الأمريكية، وكبار المسئولين بالإدارة الأمريكية، والإعلاميين، والصحفيين، وممثلي مراكز الأبحاث، ورموز وأعضاء الجالية المصرية في واشنطن.





وهنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السفارة المصرية حيث أشار – في رسالة تلتها يائل لامبرت نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي أثناء العيد الوطني - إلي تهنئته لمصر حكومة وشعباً بمناسبة العيد الوطني، مؤكداً علي عمق ومتانة العلاقات المصرية-الأمريكية.





وقد ألقي السفير ياسر رضا كلمة أكد فيها علي الصداقة والعلاقات التاريخية التي تجمع الشعبين المصري والأمريكي، وعلي عمق العلاقات المصرية - الأمريكية علي المستوي الرسمي، وحرص مسئولي الدولتين علي الارتقاء بها ودفعها نحو آفاق أرحب وأوسع.





وأعرب عن تطلعه لأن تشهد تلك العلاقات المزيد من التطور والإنجازات خلال السنوات القادمة.



