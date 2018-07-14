الرئيس الأمريكي ترامب يهنئ مصر بمناسبة العيد الوطني
السبت 14/يوليه/2018 - 03:00 ص
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نظم السفير ياسر رضا السفير المصري في واشنطن والسيدة قرينته الجمعة، حفل استقبال بمقر السفارة بمناسبة العيد الوطني لجمهورية مصر العربية بحضور جاريد كوشنير كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
كما حضر الاحتفال ستيفن مينوشن وزير الخزانة الأمريكي وعدد كبير من الوزراء السابقين وقيادات وأعضاء الكونجرس، والسفراء المعتمدين في الولايات المتحدة الأمريكية، وكبار المسئولين بالإدارة الأمريكية، والإعلاميين، والصحفيين، وممثلي مراكز الأبحاث، ورموز وأعضاء الجالية المصرية في واشنطن.
وهنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السفارة المصرية حيث أشار – في رسالة تلتها يائل لامبرت نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي أثناء العيد الوطني - إلي تهنئته لمصر حكومة وشعباً بمناسبة العيد الوطني، مؤكداً علي عمق ومتانة العلاقات المصرية-الأمريكية.
وقد ألقي السفير ياسر رضا كلمة أكد فيها علي الصداقة والعلاقات التاريخية التي تجمع الشعبين المصري والأمريكي، وعلي عمق العلاقات المصرية - الأمريكية علي المستوي الرسمي، وحرص مسئولي الدولتين علي الارتقاء بها ودفعها نحو آفاق أرحب وأوسع.
وأعرب عن تطلعه لأن تشهد تلك العلاقات المزيد من التطور والإنجازات خلال السنوات القادمة.
كما وجه السفير ياسر رضا في كلمته الشكر لمسئولي الإدارة الأمريكية والكونجرس ولأصدقائه ولزملائه من المسئولين السابقين والإعلاميين، وممثلي مراكز الأبحاث، ولأعضاء السلك الدبلوماسي الأجنبي، ولرؤساء المكاتب الفنية، وأعضاء السفارة المصرية في واشنطن، وأبناء الجالية المصرية علي تعاونهم معه طوال فترة خدمته كسفير لجمهورية مصر العربية في واشنطن والتي ستنتهي قريباً، واصفاً الروح التي كانت سائدة بينه وبين نظرائه وزملائه بالنموذجية والبناءة، ومكرراً اعتزازه الشديد بالعمل كسفير لمصر في واشنطن.