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ضبط عاطل بحوزته 27 لفافة بانجو في الإسماعيلية

السبت 14/يوليه/2018 - 02:48 ص
ضبط عاطل بحوزته 27 لفافة بانجو في الإسماعيلية
أرشيفية
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هشام إسماعيل
 
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز شرطة أبوصوير من إلقاء القبض علي عاطل بحوزته 27 لفافة من نبات البانجو المخدر بقصد الاتجار.

كان اللواء محمد علي حسين مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارًا من العميد عصام عطوان مفتش المباحث الجنائية لغرب الإسماعيلية يفيد بقيام الرائد أحمد عبدالله رئيس مباحث مركز شرطة أبوصوير بضبط المتهم محمد. ع. م 18 عامًا عاطل مقيم مدينة المستقبل دائرة المركز وبحوزته 27 لفافة من نبات البانجو المخدر، ومبلغ مالي 200 جنية، وهاتف محمول.

وبمناقشة المتهم أعترف بحيازته للمخدرات بقصد الاتجار، والمبالغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول لتسهيل اتصاله بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة وبعرضه علي النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات.
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