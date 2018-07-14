بسمة بوسيل تهنىء زوجها تامر حسني بألبومة الجديد "عيش بشوقك"

هنأت نجمة ستار أكاديمي بسمة بوسيل، زوجها النجم تامر حسني، على اقتراب طرح ألبومه الجديد "عيش بشوقك".





ونشرت "بوسيل" من خلال صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة لبوستر الألبوم وكتبت: "ألف مبروك تيمو، ربنا يوفقك أنا أكتر واحدة عارفة أنت تعبت قد أيه في الألبوم دة، وإن شاء الله ألبوم "عيش بشوقك" يكون محطه جديدة فى حياتك زي مابتتمنى".





ورد تامر، معلقآ: "يارب يارب يارب يا سومي وأنا متفائل جدًا إن شاء الله ربنا هيكرمني على قد تعبي وتعبك معايا يا أعظم حبيبة في الكون".



