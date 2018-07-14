بسمة بوسيل تهنىء زوجها تامر حسني بألبومة الجديد "عيش بشوقك"
السبت 14/يوليه/2018 - 02:33 ص
هنأت نجمة ستار أكاديمي بسمة بوسيل، زوجها النجم تامر حسني، على اقتراب طرح ألبومه الجديد "عيش بشوقك".
ونشرت "بوسيل" من خلال صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة لبوستر الألبوم وكتبت: "ألف مبروك تيمو، ربنا يوفقك أنا أكتر واحدة عارفة أنت تعبت قد أيه في الألبوم دة، وإن شاء الله ألبوم "عيش بشوقك" يكون محطه جديدة فى حياتك زي مابتتمنى".
ورد تامر، معلقآ: "يارب يارب يارب يا سومي وأنا متفائل جدًا إن شاء الله ربنا هيكرمني على قد تعبي وتعبك معايا يا أعظم حبيبة في الكون".
يذكر أن بسمة بوسيل، شاركت مؤخرًا منشورًا، عبر حسابها الشخصي "إنستجرام" تحدث فيه عن الخيانة الزوجية وهو ما تسبب في إثارة ضجة وشائعات بوجود خلافات بينها وبين تامر حسني.
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما دراما تامر حسني بشوقك بسمة بوسيل الفجر الفني البوم أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن 2018