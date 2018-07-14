الصحة: خروج 42 مصابا في حادث قطار البدرشين لتحسن حالتهم

أعلنت وزارة الصحة والسكان الحصيلة النهائية للمصابين جراء حادث قطار البدرشين ، حيث وصل العدد إلى 58 مصابا ، خرج منهم 42 حالة لتحسن حالتهم الصحية، بينما تبقى 16 تحت العلاج والملاحظة.





وأشار الدكتور أحمد محي مساعد الوزيرة لقطاع الطب العلاجي والمشرف على أمانة المراكز الطبية المتخصصة، إلى وجود 5 حالات في مستشفى الهرم، تم تحويل 2 منهم إلى مستشفى هيئة السكة الحديد، وذلك بناء على طلبهم نظراً لأنهم عاملين بالهيئة، و4 في مستشفى العجوزة، و6 في مستشفى معهد ناصر، وحالة بمستشفى البدرشين العام، لافتاً الى أن جميعهم حالتهم الصحية مستقرة ويتلقون العلاج اللازم.



