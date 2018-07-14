ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

محامي تركي آل الشيخ يكشف آخر تطورات أزمته مع الأهلي (فيديو)

السبت 14/يوليه/2018 - 02:35 ص
محامي تركي آل الشيخ يكشف آخر تطورات أزمته مع الأهلي (فيديو)
تركي آل الشيخ
طباعة
منى العوضي
 

 

كشف محمد حمودة، المستشار القانوني، لتركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، آخر تطورات البلاغات التي قدمها ضد مجلس إدارة النادي الأهلي.

 

وقال حمودة، خلال تصريحاته مع برنامج "ملعب الشريف" المذاع عبر فضائية "ltc": "قمنا بتقديم بلاغات ضد مجلس إدارة النادي الأهلي والكابتن محمود الخطيب".

 

وتابع: "طلبنا من النادي الكشف عن أوجه صرف التبرعات التي حصلوا عليها من موكلي وهي 261 مليون جنيه ولم يتم الرد حتى الآن".

 

وأكمل حديثه: "وطلبنا توضيح ما إذا كان تم إضرار عمدي بالمال العام بالتصرف بالتبرعات، وعما إذا كانوا اتبعوا الإجراءات القانونية في تلقي التبرعات وفقا للقوانين، فكل هذه مخالفات".

 

وأضاف: "كما تقدمت بدعوى قصف ضد الناس اللذين استخدموا السوشيال ميديا لتوجيه السباب إلينا وفي الأخير ننتظر حكم القضاء المصري العادل".


 

المزيد عن: محمود الخطيب محمد حمودة قضايا رياضة تركي ال الشيخ الاهلي الاخبار الرياضية ازمة اخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من المسئول الأول عن سقوط منتخب مصر في المونديال؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم
بلجيكا
-
x
16:00
-
إنجلترا
مباريات ودية
بيورى - إنجلترا
-
x
16:00
-
ليفربول - إنجلترا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/14/2018 4:30:03 AM