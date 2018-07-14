محامي تركي آل الشيخ يكشف آخر تطورات أزمته مع الأهلي (فيديو)

كشف محمد حمودة، المستشار القانوني، لتركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، آخر تطورات البلاغات التي قدمها ضد مجلس إدارة النادي الأهلي.

وقال حمودة، خلال تصريحاته مع برنامج "ملعب الشريف" المذاع عبر فضائية "ltc": "قمنا بتقديم بلاغات ضد مجلس إدارة النادي الأهلي والكابتن محمود الخطيب".

وتابع: "طلبنا من النادي الكشف عن أوجه صرف التبرعات التي حصلوا عليها من موكلي وهي 261 مليون جنيه ولم يتم الرد حتى الآن".

وأكمل حديثه: "وطلبنا توضيح ما إذا كان تم إضرار عمدي بالمال العام بالتصرف بالتبرعات، وعما إذا كانوا اتبعوا الإجراءات القانونية في تلقي التبرعات وفقا للقوانين، فكل هذه مخالفات".

وأضاف: "كما تقدمت بدعوى قصف ضد الناس اللذين استخدموا السوشيال ميديا لتوجيه السباب إلينا وفي الأخير ننتظر حكم القضاء المصري العادل".



