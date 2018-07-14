وكيله: معروف يوسف قريب من السعودية في صفقة بيع نهائي

كشف أسامة فرحات، وكيل النيجيري معروف يوسف، مصير اللاعب من العروض المقدمة لضمه في الفترة الحالية، مؤكدا أنه سيرحل إلى السعودية بنسبة كبيرة.

وقال وكيل اللاعب خلال تصريحات لبرنامج "ملعب الشريف" المذاع عبر فضائية "ltc": "بالنسبة لموقف معروف يوسف فهو قريب للغاية من الانتقال إلى الدوري السعودي ولو فشل الأمر فاحتمال يحترف في سويسرا أو الكويت".

وتابع: "اللاعب يمتلك عرضا في سويسرا وآخر في الكويت، أما لو انتقل للسعودية سيكون بيع نهائي وليست إعارة".

وأكمل: "معروف تحدث معي بعد معرفته بخبر رحيله وكان يشعر بالحزن الشديد نظرا لرغبته في استكمال مسيرته داخل القلعة البيضاء".