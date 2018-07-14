من محرز إلى شاكيري.. 10 صفقات نارية في البريميرليج قبل انطلاق الموسم الجديد





أعلن نادي ليفربول بشكل رسمي التعاقد مع الجناح السويسري شيردان شاكيري مقابل 13 مليون جنيه استرليني ولمدة خمس سنوات، قادمًا من ستوك سيتي.

شهد الدوري الإنجليزي الممتاز موسم انتقالات كبيرة ولافتة للنظر، ويُبشر في النهاية بأن الموسم الجديد سيكون قويا والمنافسة تشتد للغاية بين الفرق.

لذلك، رصدت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، أبرز 10 صفقات تمت في الدوري الإنجليزي قبل بداية الموسم الكروي الجديد (2018 - 2019):

1- رياض محرز

حقق الجزائري الدولي حلمه بالانتقال إلى مانشستر سيتي مقابل 60 مليون جنيه استرليني قادمًا من ليستر، لتكون أبرز صفقات السيتي هذا الموسم.

2- لوكاس توريرا

انتقل المدافع الأوروجوياني البالغ من العمر 22 عاما، من سامبدوريا إلى أرسنال مقابل 26 مليون جنيه استرليني بالإضافة إلى أن الأرسنال تعاقد أيضا مع المدافع اليوناني سوكراتيس مقابل 17 مليون جنيه استرليني.

3- شاكيري

وقع شيردان شاكيري صانع الألعاب السويسري لنادي ليفربول مقابل 13 مليون جنيه استرليني قادما من ستوك سيتي بعد هبوطه للدرجة الثانية.

4- روي باتريسيو

انتقل حارس المرمى البرتغالي إلى الدوري الإنجليزي للعب في صفوف ولفرهامبتون في صفقة تمتد حتى 4 سنوات قادمة.

5- فيليبي أندرسون

انضم الجناح البرازيلي من لاتسيو إلى وست هام يونايتد مقابل 38 مليون جنيه استرليني، ويعد انتقال هام للنادي الإنجليزي هجوميا.

6- جان ميشيل سيري

ذهب سيري الذي كان مطلوبًا من تشيلسي وأرسنال وإشبيلية مع زميله في فريق نيس "لو مارشاند" إلى فولهام مقابل 18 مليون جنيه استرليني.

7- أنجوس جان

نجح مارك هيوز مدرب ساوثهامبتون في الحصول على توقيع حارس مرمى مانشستر سيتي مقابل 13 مليون جنيه استرليني.

8- سام جونستون

انتقل جونستون حارس مرمى مانشستر يونايتد البالغ من العمر 22 عامًا إلى وست بروم مقابل 6 مليون جنيه استرليني.

9- واين روني

غادر روني فريقه القديم إيفرتون بعد عودة غير موفقة لينتقل إلى فريق دي سي يونايتد في الدوري الأمريكي في صفقة انتقال حر.

10- بوبي ريد

قرر اريد الذي يلعب في مركز المهاجم مغادرة بريستول سيتي لينضم إلى كارديف في صفقة مقابل 10 مليون جنيه إسترليني.