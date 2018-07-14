أعوان مجلس نواب الشعب يلوّحون بيومي إضراب

وجه الاتحاد الجهوي للشغل بتونس برقية تنبيه بالدخول في إضراب سينفذه أعوان مجلس نواب الشعب يومي الاثنين 23 والثلاثاء 24 جويلية الجاري بمقر العمل، وفق ما أوردته جريدة الصباح في عددها الصادر الجمعة 13 جويلية 2018.

وتم التنصيص بالبرقية على أن سبب التنبيه بالدخول في اضراب يعود الى رفض الهياكل الادارية لجملة من المطالب.