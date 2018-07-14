مجلس نواب الشعب ينعى النائب عبادة الكافي

نعى مجلس نواب الشعب صباح الجمعة 13 جويلية 2018، عضو البرلمان عبادة الكافي الذي وافته المنية فجر أمس الجمعة بعد صراع مرير مع المرض، ليختم بذلك مشوار طويلا من البذل والعطاء في المجالين القانوني والتشريعي".





وأكّد رئيس البرلمان محمد الناصر، أنّ" تونس فقدت برحيله، رجلاً وطنياً غيورا كانت له إسهامات بارزة في الساحة السياسية ومواقف مؤثرة في الحياة العامة".