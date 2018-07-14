مجلس نواب الشعب ينعى النائب عبادة الكافي
السبت 14/يوليه/2018 - 02:10 ص
محمد وليد الجموسي
نعى مجلس نواب الشعب صباح الجمعة 13 جويلية 2018، عضو البرلمان عبادة الكافي الذي وافته المنية فجر أمس الجمعة بعد صراع مرير مع المرض، ليختم بذلك مشوار طويلا من البذل والعطاء في المجالين القانوني والتشريعي".
وأكّد رئيس البرلمان محمد الناصر، أنّ" تونس فقدت برحيله، رجلاً وطنياً غيورا كانت له إسهامات بارزة في الساحة السياسية ومواقف مؤثرة في الحياة العامة".
وقال "بهذه المناسبة الأليمة أتقدم باسمي الخاص ونيابة عن زملائي أعضاء مجلس نواب الشعب بأسمى عبارات المواساة وأصدق مشاعر التعزية راجيا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فراديس جنانه".