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تونس تسجل خسوفا كليا للقمر يوم 27 جويلية الجاري

السبت 14/يوليه/2018 - 02:08 ص
تونس تسجل خسوفا كليا للقمر يوم 27 جويلية الجاري
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محمد وليد الجموسي
 
أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي في بلاغ له  بأنه سيتم تسجيل خسوفا كليا للقمر يوم 27 جويلية 2018، وسيكون مرئيا بالبلاد التونسية ويمكن مشاهدته بداية من الساعة السابعة مساء و24 دقيقة إلى غاية الساعة الحادية عشر ليلا و19 دقيقة.

ويمكن متابعة هذه الظاهرة الفلكية بتونس وفي جل مراحلها بداية من طلوع القمر. ويتزامن هذا الخسوف مع تقارب بين الأرض وكوكب المريخ، حيث سيكون الكوكب الأحمر في أقرب نقطة له مع الأرض منذ 27 أوت 2003
كما يهم هذا الخسوف وفق نفس البلاغ، كل من آسيا وأستراليا وأوروبا وإفريقيا وأمريكيا الجنوبية و يدوم في كل مراحله حوالي 6 ساعات و14 دقيقة.

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