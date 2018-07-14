مرتضى منصور يفتح النار على عبد الناصر زيدان وعضو مجلس الزمالك الحالي

وجه المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، تحذيرا شديد اللهجة إلى مالكة إحدى القنوات التي تعاقدت مع الإعلامي عبد الناصر زيدان، قائلا: "إن هذا الإعلامي متهم بتقاضي رشوة بتسجيلات موثقة أرسلت للسيد رئيس الجمهورية المحترم والسيد وزير الداخلية والسيد المستشار وزير العدل".

وتابع: "استأجر هواء في القناه لكي يكمل السفالة والانحطاط بعد ان اشتراه المدعو مجدي حجاج خليل بدوي وشهرته مجدي العتال ونجله هاني المزوران والصادر عده احكام نهائية بسجنه وقضى مدة العقوبة في سجن المرج لارتكابه جناية تزوير في أسهم حولها لصالح نجله هاني المزور أيضا وتحقق نيابة شمال الجيزة مع المزورين مجدي العتال ونجله هاني".

وأضاف: "تحقق نيابة 6 أكتوبر مع عبد الناصر زيدان وأبو المعاطي زكي ولقد فروا من قناة الحدث الْيَوْمَ الي هذه القناه وتم تأجيرهم بمعرفة المزورين مجدي العتال ونجله هاني لاستكمال التطاول والتشهير بي وبنادي الزمالك ولقد حذرتك ونبهتك اكثر من مرة بعدم بيع الهواء في قناتك لهولاء المرتشين ولكن اصرارك علي التعاقد وبيع الهواء لهم رغم تحذيرك لذلك".

واستكمل: " أي تطاول أو تشهير بي او بالنادي الذي اترأسه او إذاعة أخبار كاذبة عنا أو استضافة اي شخص في البرنامج سواء ضيف علي الهواء او في مداخلة تليفونية او عن طريق مراسل او عن طريق مداخلات لأشخاص عبر التليفون ستكوني متهمه بالاتفاق والاشتراك والمساعدة في هذه الجرائم وساتقدم ضدك ببلاغ الي السيد المستشار النائب العام والي التفتيش القضائي".