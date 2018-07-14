وزارة الفلاحة تؤكد توفير كميات كافية من البذور المثبتة خلال الموسم الفلاحي القادم

قالت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في بلاغ وجهته إلى مختلف الفلاحين والشركات الفلاحية الناشطة في ميدان الزراعات الكبرى، إنه سيتم توفير كميات كافية من البذور المثبتة لمختلف أنواع وأصناف الحبوب بالإضافة إلى البذور التجارية العادية المراقبة وذلك مع انطلاق الموسم الفلاحي 2019/2018.



