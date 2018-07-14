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وزارة الفلاحة تؤكد توفير كميات كافية من البذور المثبتة خلال الموسم الفلاحي القادم

السبت 14/يوليه/2018 - 02:07 ص
وزارة الفلاحة تؤكد توفير كميات كافية من البذور المثبتة خلال الموسم الفلاحي القادم
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محمد وليد الجموسي
 
قالت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري  في بلاغ وجهته إلى مختلف الفلاحين والشركات الفلاحية الناشطة في ميدان الزراعات الكبرى، إنه سيتم توفير كميات كافية من البذور المثبتة لمختلف أنواع وأصناف الحبوب بالإضافة إلى البذور التجارية العادية المراقبة وذلك مع انطلاق الموسم الفلاحي 2019/2018.

وجاء في البلاغ أنه تفاديا للضغط على مراكز التزويد في أوقات الذروة والاحتكار، يمكن للرّاغبين الاتصال بأقرب نقطة بيع لبرمجة حاجياتهم ورفعها في أفضل الظروف الممكنة، نظرا لما توفره البذور الممتازة من ضمانات لإنتاج أوفر وجودة أعلى تعود بالنفع على دخل الفلاحين من جهة وعلى الاقتصاد التونسي من جهة أخرى.
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