كاتب عام وزارة المالية يعترف: بعض السيارات التي تمت مصادرها اختفت تماما

قال كاتب عام وزارة المالية، عبد الرحمان خشتالي، الجمعة 13 جويلية 2018، إنّه سيتم خلال العام القادم، التفويت في كل السيارات المصادرة منذ سنة 2011، لافتا إلى أنه تم بيع 60 سيارة خلال عمليتي بيع في 2017 و2018.

وأكّد عبد الرحمان خشتالي، أنّ بعض السيارات التي تمت مصادرها اختفت تماما، ولم تبق سوى حبرا على ورق وهي محل برقيات تفتيش.

وجاء تصريح المسؤول بوزرة المالية خلال خلال ورشة حول منظومة المصادرة والتصرف والإسترجاع وتقييم النتائج وإستشراف الحلول.



