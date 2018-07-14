وفد من البنك الافريقي للتنمية يزور تونس قريبا

يزور وفد من البنك الافريقي للتنمية تونس يوم 23 جويلية 2018 في إطار جولة يقوم بها البنك بمنطقة شمال افريقيا للتعريف بمنتدى الاستثمار في افريقيا الذي تحتضنه عاصمة جنوب افريقيا جوهانزبورغ خلال شهر نوفمبر المقبل.





ويؤدي فريق من البنك الافريقي للتنمية جولة في شمال القارة من 23 الى 29 جويلية 2018 لحث المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين على المشاركة في هذه التظاهرة واعداد مشاريع لعرضها خلال المنتدى وفق بيان صادر عن البنك الافريقي للتنمية الجمعة .





ويشكل هذا اللقاء الاستثماري (من 7 الى 9 نوفمبر 2018 ) منصة متعددة التخصصات تشارك فيها جميع الاطراف وهي تهدف الى التشجيع على توجيه الاستثمارات نحو افريقيا وتحريك المشاريع التنموية المعطلة.

ويعد المنتدي وفق البنك الافريقي للتنمية اهم فرصة لتحقيق التحول الاقتصادي و مواصلة دعم التعاون مع القطاع الخاص و جذب الاستثمار للقطاعات الاستراتيجية

وستزور البعثة العاصمة المصرية القاهرة يوم 23 جويلية على ان تصل الدار البيضاء المغربية يوم 25 جويلية والجزائر العاصمة يوم 27 جويلية 2018 .



