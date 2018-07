حمدي الميرغني يرد الجميل لـ عبد المنعم مدبولي في ذكرى وفاته (صورة)

في هذا الشهر ذكري وفاة الأستاذ الكبير عبدالمنعم مدبولي رحمة الله عليه الاستاذ عبدالمنعم مدبولي غير كونه من أكبر كوميديانات الفن المصري والعربي هو أيضاً مكتشف وداعم أغلب الأساتذه الكوميديانات الكبار وهو مؤسس مدرسة خاصه به في الكوميديا وهي المدبوليزم أسألكم الدعاء له ولجميع أمواتنا ❤️🙏🏻

