حمدي الميرغني يرد الجميل لـ عبد المنعم مدبولي في ذكرى وفاته (صورة)





أحيا النجم الشاب حمدى الميرغني نجم مسرح مصر، عبر حسابه الرسمي بموقع الصور الشهير "إنستجرام" ذكرى وفاة الكوميديان القدير الراحل عبد المنعم مدبولي.



وشارك "الميرغني" صورة للراحل من إحدى مشاهد أفلامه معلقًا عليها: " عبد المنعم مدبولي أكبر كوميديانات الفن المصري والعربي هو أيضًا مكتشف وداعم أغلب الأساتذه الكوميديانات الكبار وهو مؤسس مدرسة خاصة به في الكوميديا وهي المدبوليزم"، أسألكم الدعاء له ولجميع أمواتنا".















