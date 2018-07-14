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توقيع الاتفاق الشامل بين الحكومة واتحاد الشغل بهدف تحسين الوضع الإجتماعي

السبت 14/يوليه/2018 - 01:50 ص
توقيع الاتفاق الشامل بين الحكومة واتحاد الشغل بهدف تحسين الوضع الإجتماعي
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محمد وليد الجموسي
 
 تمّ اليوم الجمعة 13 جويلية 2018، بقصر الحكومة بالقصبة، توقيع الاتفاق الشامل بهدف تحسين الوضع الإجتماعي في عدد من الملفات الاجتماعية، بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي.

ويتضمن الاتفاق الممضى، 15 نقطة تتعلق بالمفاوضات الاجتماعية، وأشكال التشغيل الهش، والزيادة في الأجور لفائدة قطاعات عدة على غرار عمال الحضائر والمفروزين أمنيا وموظفي القطاع السمعي والبصري، إضافة إلى إصلاح صناديق الضمان الاجتماعي، والتحكم في الأسعار والحفاظ على المقدرة الشرائية، علاوة على مراجعة الانظمة الاساسية العامة للوظيفة العمومية والمنشئات العمومية.

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