الجمعية التونسية لطب القلب و جراحة القلب و الشرايين تنبّه من تبعات الحرارة وتصدر توصيات للحد من مخاطرها
السبت 14/يوليه/2018 - 01:48 ص
محمد وليد الجموسي
ذكّرت الجمعية التونسية لطب القلب و جراحة القلب و الشرايين أن فترات الحرارة المرتفعة أو البرد القارص تزيد في خطر الإصابة بأمراض القلب و الجلطات القلبية و الدماغية.
كما أوصت الجمعية في تدوينة على صفحتها الرسمية في فايسبوك، المرضى بشرب الماء و السوائل طوال اليوم ، وعدم التعرض للحرارة والحد من الجهد البدني والتقليل من إستهلاك الشاي والكافيين وتجنب التدخين.