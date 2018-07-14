الجمعية التونسية لطب القلب و جراحة القلب و الشرايين تنبّه من تبعات الحرارة وتصدر توصيات للحد من مخاطرها

ذكّرت الجمعية التونسية لطب القلب و جراحة القلب و الشرايين أن فترات الحرارة المرتفعة أو البرد القارص تزيد في خطر الإصابة بأمراض القلب و الجلطات القلبية و الدماغية.





كما أوصت الجمعية في تدوينة على صفحتها الرسمية في فايسبوك، المرضى بشرب الماء و السوائل طوال اليوم ، وعدم التعرض للحرارة والحد من الجهد البدني والتقليل من إستهلاك الشاي والكافيين وتجنب التدخين.



