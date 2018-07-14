وزارة الصحة تدعو المواطنين إلى ضرورة إتباع الإجراءات الوقائية اللازمة لمجابهة إرتفاع درجات الحرارة

دعت وزارة الصحة في بلاغ لها المواطنين إلى ضرورة إتباع الإجراءات الوقائية اللازمة لمجابهة إرتفاع درجات الحرارة المسجلة خلال الفترة الحالية.





و ذكرت الوزارة المسنين و الأطفال و الحوامل و الرضع على وجه الخصوص، بضرورة الإقتياد بجملة من الإجرءات لتفادي المشاكل الصحية التي قد تسببها الحرارة المرتفعة، وفي مايلي أهم توصيات الوزارة :

الحرص على البقاء في الغرفة الأكثر برودة مع فتح النوافذ خلال الليل وإغلاق الستائر خلال النهار لتفادي أشعة الشمس.





العمل على الاستحمام بماء فاتر أو بارد.

وضع منديلا مبلّلا فوق الرأس أو رش الوجه والرقبة والأطراف بالماء المبرد بصفة متكرّرة.

شرب الماء بكمية كافية خاصّة بالنسبة للمسنين والأطفال والحوامل.





الحرص على تناول وجبات متوازنة تحتوي على الخضروات الطازجة والمطبوخة والبروتين النباتي وغلال الفصل.

تفادي السّباحة في الأوقات التي تشتد فيها الحرارة من الحادية عشر صباحا إلى الساعة الرّابعة بعد الظهر.





الحرص على المشي في الظلّ وضع قبّعات عريضة على الرأس مع ارتداء لباس قطني فضفاض وغير داكن.

كما ذكرت الوزارة بعلامات ضربة الشّمس وهي، التقيؤ، أوجاع الرأس، ارتفاع حرارة الجسم وتشنجات عضلية خاصة لدى الأطفال والمسنين.



