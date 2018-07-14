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إحالة الملف الخاص ببدرة قعلول على الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بالقرجاني مع إبقائها بحالة سراح

السبت 14/يوليه/2018 - 01:45 ص
إحالة الملف الخاص ببدرة قعلول على الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بالقرجاني مع إبقائها بحالة سراح
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محمد وليد الجموسي
 
أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائيّة والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي، مساء  الجمعة 13 جويلية 2018، أنه تقرر الإبقاء على مديرة المركز الدولي للدراسات الإستراتيجية الأمنية والعسكريّة بدرة قعلول، بحالة سراح وإحالة الملف على الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بالقرجاني لمواصلة الأبحاث".

وكانت قعلول قد مثلت اليوم بحالة تقديم أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب للإدلاء بأقوالها بخصوص تصريحاتها الأخيرة حول عملية عين سلطان الإرهابيّة حسب ما اكده السليطي في تصريح سابق.

وقد اذنت النيابة العمومية أذنت بفتح بحث حول هذه التصريحات وكلّفت الإدارة العامة للأمن الوطني بالقرجاني بسماعها لكنّ المعنيّة بالأمر تخلّفت عن الحضور يوم الأربعاء الماضي رغم تسلّمها الإستدعاء شخصيّا/ وفق نفس المصدر، ممّا استوجب إدراجها بحالة تفتيش وتحجير السفر عليها. وقد حضرت قعلول أمس الخميس وأدلت بأقوالها قبل أن تمثل اليوم الجمعة أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بحالة تقديم.

وكانت مديرة "المركز الدولي للدراسات الإستراتيجية الأمنية والعسكريّة" بدرة قعلول قد صرّحت بأنّ المركز الذي تترأسه تمكن من "اختراق العناصر الإرهابية التي استهدفت دورية أمنية بعين سلطان بجندوبة وبأنها أبلغت السلطات الأمنية بهذه العملية قبل أن تقع لكن الأمن لم يتخذ أي إجراء."
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