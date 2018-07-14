الأولى على أدبي: لم أنعزل عن السوشيال ميديا.. وهذا ما سأقدمه للإعلام (فيديو وصور)

قالت دنيا هشام، الأولى على الثانوية العامة بقسم الأدبي، إنها لم تكن تتوقع أن يتصل بها مكتب الوزير لتهنئتها ضمن الأوائل.





وعن حلمها، أوضحت "دنيا" ل"الفجر"، إنها تتمنى أن تلتحق بكلية الإعلام، حيث تشعر أنها قادرة على تطوير المجال وتقديم المزيد له.





ووجهت "دنيا" الشكر لشقيقتها، والتي كانت تدعمها باستمرار، وتشجعها على التركيز في دراستها"خصوصا لما كنت بضيع وقتي عالسوشيال ميديا، كان بابا وماما بيسيبوي براحتي بس أختي هي اللي بتنبهني".





أما عن والدها، فاعتاد أن يترك لابنته حرية الاختيار، بالرغم من تمنيه لها الالتحاق بتخصص القانون الدولي.



