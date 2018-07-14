عاجل.. اختفاء مركب صيد في البحر المتوسط على متنه 3 صيادين





وقال أحمد نصار، نقيب الصيادين بكفر الشيخ، إنها كانت تعمل في ميناء مصراتة منذ سنوات مشاركة مع أحد الليبيين، وبعد انتهاء فترة الشراكة في أول يوليو الجاري، تحرك المركب من ميناء مصراتة متوجهًا إلي بوغاز رشيد بمحافظة البحيرة.



وأضاف "نصار": "كان على متن المركب ثلاثة صيادين وهم محمد عبدالفتاح عبدالجواد، ومحمد منصور المدخوم، وعبدالله محمد حسن رمضان، وجميعهم من قرية برج مغيزل، حيث انقطعت اخبارهم منذ حوالي 9 أيام".



وتابع نصار: "كان من المقرر وصول المركب إلى بوغاز رشيد في يوم أقصاه 6 يوليو الجاري، ولكن حتى الآن منقطعة كل الاتصالات بالمركب، ولم يتم الوصول إلى أي معلومة عن المركب برسوها في أي ميناء بالبحر الأبيض المتوسط".



وناشد "نصار"، المسؤولين والقيادة السياسية بمحاولة البحث أو الوصول إلى أي معلومة تدلنا على مكان المركب والصيادين الموجودين على متنها.

تسود حالة من الحزن والترقب بقرية برج مغيزل التابعة لمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، عقب نبأ اختفاء مركب الصيد المسماة "الحاج حسن 2".