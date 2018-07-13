عاجل.. رونالدو يعود إلى مدريد بشكل مفاجئ

أكدت تقارير صحفية إسبانية أن كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الجديد، قد عاد إلى مدريد لبضع ساعات، بعدما أنهى أجازته في اليونان، التي بدأت عقب خروجه من كأس العالم 2018.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية، إن رونالدو عاد لمدريد من أجل جمع كل متعلقاته الشخصية قبل أن ينطلق إلى إيطاليا في الأسبوع المقبل.

كما أشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن رونالدو سافر من مطار كالاماتا مباشرة إلى مدريد ليقضي نهاية الأسبوع هناك للإشراف على إزالة متعلقاته.

ويسافر النجم البرتغالي إلى تورينو يوم الإثنين المقبل بعد أن يودع أصدقائه وزملائه في الفريق وموظفي النادي، في حين يتم تقديمه رسميًا في يوفنتوس مساء الإثنين في صفقة تمتد لـ 4 سنوات.