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بعد انتقاد ملابسها الساخنة.. قمر للجمهور: لا تملكون حق تعديلنا ونحن لا نملك رغبة التبرير

السبت 14/يوليه/2018 - 12:31 ص
بعد انتقاد ملابسها الساخنة.. قمر للجمهور: لا تملكون حق تعديلنا ونحن لا نملك رغبة التبرير
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الفجر الفني
 

بعثت المطربة قمر اللبنانية برسالة للجمهور، عبرت خلالها عن استيائها إزاء موجات الهجوم والنقد اللاذع التي تتعرض له يوميًا بسبب ملابسها الساخنة.

وكتبت قمر عبر حسابها الرسمي بموقع الصور الشهير "إنستجرام":  اقبلونا كما نحن، أو اتركونا كما نحن،، فلا أنتم تملكون حق تعديلنا ولا نحن نملك رغبة التبرير.

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