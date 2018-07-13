بعد توليه تدريب السنطة.. أبوالفتوح: اتفقنا على تضافر الجهد للعودة إلى القسم الثالث

أعلن نادي السنطة برئاسة سيد موج، تولي خالد أبوالفتوح منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، خلال الموسم المقبل من دوري القسم الرابع.

وكشف "أبوالفتوح" لـ "الفجر الرياضي" عن تفاصيل توليه المنصب، موضحا أن أحمد سلامة عضو مجلس الإدارة، تواصل معه لتدريب فريق السنطة، ورحب بذلك الأمر وعقد جلسة مع رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة، وتم الاتفاق على تضافر العمل من الجميع وبذل أقصى جهد لعودة وصعود نادي السنطة مرة أخرى.

ويعد أبو الفتوح لاعب سابق في نادي غزل المحلة، بجيل شوقي غريب وخالد عيد وصابر عيد، ولعب لمنتخب مصر، وكان ضمن منتخب الناشئين عام 1981 الفائز ببطولة إفريقيا والمتأهل لكأس العالم بأستراليا، وحصل مع فريقه حينها على المراكز الثاني والثالث والرابع في بطولة الدوري الممتاز ووصل لنهائي كأس مصر 6 مرات، واعتزل مشواره الكروي عام 1991.

واتجه أبو الفتوح إلى مجال التدريب والذي بدأه بقطاع الناشئين بغزل المحلة، وتم تصعيده كمدرب عام للفريق الأول 3 مرات، مع فاروق جعفر وإبراهيم يوسف ومحمد فايز، وعمل كمدير لقطاع الناشئين بغزل المحلة 4 سنوات وأيضا كمدير فني بالسعودية عدة سنوات، ليعود لنادي المحلة مرة أخرى كمدير لقطاع الناشئين، ثم انتقل كمدير فني لنادي الأمير بالدرجة الثالثة، وتلقى أكثر من عرض، ولكنه فضل نادي السنطة من أجل المساهمة في صعوده مرة أخرى للدرجة الثالثة.