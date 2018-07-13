عاجل.. سموحة يضم لاعب أندرلخت البلجيكي

انضم يامادو توريه لاعب المنتخب الأوليمبي الغيني والمحترف في نادي أندرلخت البلجيكي، رسميا إلى صفوف نادي سموحة في صفقة انتقال حر.

ووقع اللاعب لنادي سموحة بعد مفاوضات سرية بين اللاعب ووكيله مع المهندس فرج عامر رئيس النادي، والتي استمرت لما يقرب شهر وسيتم قيد توريه الذي وصلت بطاقته الدولية بالامس في قائمة الفريق السكندري.

يذكر أن المهنس فرج عامر رئيس نادي سموحة قد تكفل بتكاليف الصفقة كهدية للفريق السكندري الذي لن يتحمل أية أعباء مالية.

جدير بالذكر أن أندية كبرى قد حاولت الحصول على خدمات اللاعب خلال الموسم الماضي لكنها أخفقت في حسم الصفقة.