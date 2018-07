كيف أسعد أحمد سعد إحدى معجباته المريضة بالسرطان؟ (فيديو)

البنت الجميله دي ..ابوها كلمني عشان هيا من الناس اللي بتحارب الابتلاء..بامل وحب الحياه..ابوها نفسه كان يفرحها..كلمني علي الخاص وحكالي هيا قد ايه بتحبني انا لما عرفت كان نفسي افرحها..فا عملتلها مفاجاه في عيد ميلادها ..يا رب فرح كل من اختبرتة با لابتلاء وقدرني يا رب علي فعل الخير..واي حد عايزني في الخير انا تحت أمره

A post shared by AHMED SAAD (@ahmed_saad_official2018) on Jul 13, 2018 at 2:12pm PDT