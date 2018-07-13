كيف أسعد أحمد سعد إحدى معجباته المريضة بالسرطان؟ (فيديو)
السبت 14/يوليه/2018 - 12:12 ص
نرمين إمام
فاجأ المطرب أحمد سعد، إحدى معجباته التي تحارب مرض السرطان بزيارتها في منزلها ومعه باقة من الزهور و"دبدوب" وظهرت على الفتاة ملامح البهجة والسعادة بمفاجأة احمد سعد، لها.
ونشر "سعد" من خلال صفحته الرسمية "إنستجرام" فيديو للحظة استقبال البنت له، معلقا: "البنت الجميلة دي أبوها كلمني عشان هي من الناس اللي بتحارب الإبتلاء بأمل وحب الحياة، أبوها نفسه كان يفرحها كلمني على الخاص، وحكالي قد اية بتحبني أنا لما عرفت كان نفسي أفرحها فعملتلها مفاجأة في عيد ميلادها" .
وأضاف أحمد سعد، "يارب فرح كل من اختبرته بالإبتلاء، وقدرني يارب على فعل الخير، وأي حد عايزني في الخير أنا تحت أمره" .
البنت الجميله دي ..ابوها كلمني عشان هيا من الناس اللي بتحارب الابتلاء..بامل وحب الحياه..ابوها نفسه كان يفرحها..كلمني علي الخاص وحكالي هيا قد ايه بتحبني انا لما عرفت كان نفسي افرحها..فا عملتلها مفاجاه في عيد ميلادها ..يا رب فرح كل من اختبرتة با لابتلاء وقدرني يا رب علي فعل الخير..واي حد عايزني في الخير انا تحت أمره