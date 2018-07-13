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كيف أسعد أحمد سعد إحدى معجباته المريضة بالسرطان؟ (فيديو)

السبت 14/يوليه/2018 - 12:12 ص
كيف أسعد أحمد سعد إحدى معجباته المريضة بالسرطان؟ (فيديو)
أحمد سعد
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نرمين إمام
 
فاجأ المطرب أحمد سعد، إحدى معجباته التي تحارب مرض السرطان بزيارتها في منزلها ومعه باقة من الزهور و"دبدوب" وظهرت على الفتاة ملامح البهجة والسعادة بمفاجأة احمد سعد، لها.

ونشر "سعد" من خلال صفحته الرسمية "إنستجرام" فيديو للحظة استقبال البنت له، معلقا: "البنت الجميلة دي أبوها كلمني عشان هي من الناس اللي بتحارب الإبتلاء بأمل وحب الحياة، أبوها نفسه كان يفرحها كلمني على الخاص، وحكالي قد اية بتحبني أنا لما عرفت كان نفسي أفرحها فعملتلها مفاجأة في عيد ميلادها" .

وأضاف أحمد سعد، "يارب فرح كل من اختبرته بالإبتلاء، وقدرني يارب على فعل الخير، وأي حد عايزني في الخير أنا تحت أمره" .

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