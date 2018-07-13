كيف أسعد أحمد سعد إحدى معجباته المريضة بالسرطان؟ (فيديو)

فاجأ المطرب أحمد سعد، إحدى معجباته التي تحارب مرض السرطان بزيارتها في منزلها ومعه باقة من الزهور و"دبدوب" وظهرت على الفتاة ملامح البهجة والسعادة بمفاجأة احمد سعد، لها.

فاجأ المطرب أحمد سعد، إحدى معجباته التي تحارب مرض السرطان بزيارتها في منزلها ومعه باقة من الزهور و"دبدوب" وظهرت على الفتاة ملامح البهجة والسعادة بمفاجأة احمد سعد، لها.