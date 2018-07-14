مصطفى بكري للمصريين بالخارج: "خليكم مكانكم.. أنتو بتدخلوا عملة صعبة للبلد"

قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن وزير المالية تعهد باستعداده لتحمل العقود المؤقتة لمن يتولوا مناصب المصريين بالخارج، مضيفًا: "بقول للمصريين بالخارج خليكوا مكانكم أنتو بتدخلوا عملة صعبة للبلد".



وأضاف "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" على فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، أن من يريد إعادة المصريين بالخارج، ما السر في ذلك؟.



وتابع، أن وزيرة الهجرة تبذل جهود خرافية في هذا الأمر، والتقت بوزير المالية للحديث عن موضوع أجازات المصريين بالخارج، مناشدًا رئيس الوزراء بإصدار قرار بفتح بابا الأجازات للمصريين بالخارج خاصة مع وجود حل بتعيين عمالة مؤقتة بمناصبهم، ونريح شبابنا المتبهدل الفاقد للامل.

