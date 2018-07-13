تامر حسني يعلن عن موعد بدء أولى حفلاته بعد إطلاق ألبومه الجديد

أعلن السوبر ستار تامر حسني، عن موعد بدء أول حفلاته بعد انطلاق ألبومه الجديد "عيش بشوقك" المقرر طرحه خلال الأيام القليلة المقبلة، في بورتو بورسعيد.

ونشر "حسني" عبر صفحته الرسمية على "إنستجرام" موعد حفله ببورتو بورسعيد يوم 27 يوليو، وكتب: " توضيح حفل بورتو بورسعيد هو حفل خاص بالملاك فقط، وإن شاء الله في خلال أيام سيتم الإعلان عن الحفل الرسمي لألبوم "عيش بشوقك" .

يذكر أن النجم تامر حسني، يصور الأن مشاهده الأخيرة من فيلم "البدلة" مع الفنان أكرم حسني، الذى من المقرر طرحه في موسم عيد الاضحى المقبل.